(aktüel görüntü-1) LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI 3 YARALI İSTANBUL (aktüel görüntülerle geniş haber)- LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 3 YARALI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL Üsküdar'da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağına girdi. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kaza saat 09.00 sıralarında Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Osman Karataş yönetimindeki lüks otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak Yavuztürk otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'i ağır 3 yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları "Araç ilerliyordu sürücü birden yayaların arasına daldı. Biz de yardıma koştuk" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) (aktüel görüntü-1) LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI 3 YARALI
(aktüel görüntü-1) LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI 3 YARALI İSTANBUL (aktüel görüntülerle geniş haber)- LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 3 YARALI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL Üsküdar'da kontrolden çıkan lüks...
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