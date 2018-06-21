(Görüntülü) Akaryakıt çalışanlarını kelepçeleyip, 307 bin lirayı gasp eden şüpheli polis çıktı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - ESKİŞEHİR'de, 1'i kadın, 2 akaryakıt istasyonu çalışanını silah zoruyla köy yoluna götüren, 307 bin lirayı gasp ettikten sonra arkadan gelen araca binerek kaçan kişinin, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Enver B. (40) olduğu ortaya çıktı. Enver B. ile paraları gasp edilen akaryakıt istasyonunda daha önce çalıştığı belirtilen kayınbiraderi Yasin P. (35) ile kaçtıkları otomobilin sahibi Muhittin Y. yakalandı.



Olay, pazartesi öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral, 307 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindi. Araç hareket ettirilirken, polis üniformalı bir kişi gelip, "Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi. Otomobile binen bu kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi. Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 307 bin lirayı alıp, arkadan gelen otomobile binerek kaçtı. Koltuktan kollarını kurtarıp, otomobilden inen Mehmet Cem Sabancı ve Betül Töral, yoldan geçen belediye aracını durdurup, içindeki görevliden yardım istedi.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akaryakıt istasyonu ile çevredeki binalardaki güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, şüphelilerin içinde olduğu otomobile hurdaya çıkmış bir otomobilin plakasının takıldığını ancak bu plakanın F harfinin siyah bantla E'ye dönüştürüldüğünü belirledi. Yapılan çalışmaların sonucunda gasp olayını gerçekleştiren polis üniformalı kişinin Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil denetleme Şube'nde görevli polis memuru Enver B. olduğu ortaya çıktı. Eskişehir'den Kütahya'ya giden polis ekipleri, Enver B. ile olaya karışan, paraların gasp edildiği akaryakıt istasyonunda daha önce çalıştığı bildirilen kayınbiraderi Yasin P. ile Kütahya'dan Eskişehir'e geldikleri otomobilin sahibi Muhittin Y.'yi yakaladı.



BORÇLARI YÜZÜNDEN OLAYI GERÇEKLEŞTİRMİŞ



Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 60 mermi, 1 polis yeleği, 1 polis montu, 2 cop, 1 el feneri, 2 telsiz, 1 bıçak, deri eldiven, 2 gözlük ile 13 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanı sürdüğü belirtilirken şüphelilerden polis memuru Enver B.'nin gasp ettiği paraların bir kısmıyla borçlarını ödediği öğrenildi. Enver B.'nin borçları yüzünden bu olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

