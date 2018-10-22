(Görüntülü) AĞZI VE BACAKLARI BAĞLANIP ÖLÜME TERKEDİLDİ

İZMİR'in Aliağa ilçesinde ağzı ve bacakları bağlanarak ölüme terkedilmiş olarak bulunan bir sokak köpeği, köylüler tarafından bulunup kurtarıldı. Dün öğle saatlerinde ailesiyle Aliağa'nın kırsal Samurlu Mahallesi yakınlarındaki bahçesine zeytin toplamaya giden Talip Terim, ağaçlar arasında ağzı ve bacakları iple bağlanarak ölüme terkedilmiş bir sokak köpeği olduğunu fark etti. Terim, Aliağa Belediyesi'ni arayıp, durumu bildirerek yardım istedi. Ancak bu arada zavallı hayvanın nefes almakta zorlandığını ve ağzından köpükler geldiğini fark eden Terim ve bareberindekiler bir bıçak yardımıyla ipleri keserek zavallı sokak köpeğini tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Bitkin haldeki köpek, ayağındaki ipler kesilmesine rağmen bir süre ayağa kalkmakta güçlük çekti. Tekrar özgürlüğüne kavuşan köpeğe su ve yiyecek verildi. Kendine gelen köpek, mutlu bir şekilde kuyruk sallayıp, kendisini kurtaran Terim ve beraberindekilerin etrafında bir süre dolandıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------------- -Köpeğin kurtarılma anından görüntüler Haber Bülent PINARBAŞI ALİAĞA (İzmir), ()