(Görüntülü) Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonuna 12 tutuklama

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () AFYONKARAHİSAR'da araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran vatandaşları karşılıksız çek vererek dolandırdıkları ileri sürülen 14 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 2'si adli kontrolle bırakıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran vatandaşları karşılıksız çek vererek dolandırdıkları ileri sürülen ve Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık yapmakla suçlanan 14 şüpheliyi önceki gün yapılan operasyonla yakaladı. 12'Sİ TUTUKLANDI Şüphelilerin resmi kurumların işlerini yaptıklarını söyleyerek mağdurlara güven verdikleri, bu şekilde satın aldıkları araçları ellerinde tutmayarak, kendi aralarında devir yaptıkları, aynı gün veya birkaç gün içerisinde de üçüncü kişilere satış yaptıkları tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., A.Ç., L.Ç., M.K., A.Y., M.S.E., M.M., H.Y., A.A., O.Ö., A.O.E. ve S.Ş. tutuklanırken, F.M. ile A.K. adli kontrolle bırakıldı.