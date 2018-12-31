(Görüntülü) Adıyaman'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Mahir ALAN-ADIYAMAN-() Adıyaman'da polis tarafından yılbaşı öncesi alkol satımı yapılan yerlere sahte alkol operasyonu düzenlendi. Yapılan kontrollerde sahte içkiye rastlanmadı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi alkol satan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte veya kaçak içki denetimi yapıldı. İşyerlerinde arama yapan ekipler sahte alkol ile karşılaşmadı.