(Görüntülü) Adıyaman'da otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2) 

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden Elif Dağdelen (21) yaşamını yitirirken, Emine Şevval Aytemir ise ağır yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen ile Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 1'nci sınıf öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrularak yaralanan 2 öğrenci, kazayı görenlerin haber verdiği ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



ELİF KURTARILAMADI, EMİNE'NİN DURUMU AĞIR



Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerinden Elif Dağdelen doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Emine Şevval Aytemir'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayı duyarak hastaneye gelen öğrencilerin okul arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü M.D.'yi gözaltına aldı.

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