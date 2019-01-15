(Görüntülü) Adıyaman'da okulun girişindeki çatı kardan çöktü
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi girişindeki çatı, kar yağışına dayanamayarak çöktü. Son iki haftadır kar yağışının etkisi altındaki Çelikhan'ın Başpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Mehmet...
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi girişindeki çatı, kar yağışına dayanamayarak çöktü. Son iki haftadır kar yağışının etkisi altındaki Çelikhan'ın Başpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi giriş kapısı üzerinde bulunan çatı çöktü. Olay, öğrencilerin derste olduğu sırada meydana gelirken, yöneticiler öğrencilerin okulun arka çıkışını kullanmasını sağladı.
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