(Görüntülü) Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (5) (PİLOTUN UÇAKTA KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜ)

(Görüntülü) Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (5) (PİLOTUN UÇAKTA KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜ)

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