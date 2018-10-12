(Görüntülü) Adıyaman'da 1 milyon değerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi

ADIYAMAN'da, 1 milyon lira değerinde kaçak nargile tütünü ile çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay süren istihbarat çalışması sonucunda, Suriye'den getirildiği belirlenen kaçak nargile tütünü üretildiği bilgisini aldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon başlatan ekipler tarafından 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda değeri 1 milyon lira olan nargile tütünü, makara, sahte makaralar, aroma gliserit, makara baskı makinesi, hamur makinesi, paketleme makinesi ve şişirme makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken Suriye uyruklu M.N., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





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