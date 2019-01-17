(Görüntülü) Adana merkezli FETÖ operasyonunda 38 asker adliyede

ADANA merkezli 20 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında albay, yarbay ve yüzbaşı rütbelerinde muvazzaf subayların da bulunduğu 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgütün askeri mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon ile iletişim kurdukları' öne sürülen aralarında albay, yarbay ve yüzbaşı rütbelerinde subayların da bulunduğu 42'si muvazzaf, 52 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 10 Ocak günü, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 38 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli ise aranıyor.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×