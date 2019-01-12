(Görüntülü) Adana'da, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Deniz Akkış ve Tuncay Kurt, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Deniz Akkış ve Tuncay Kurt ile 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz bir kişi, Akkış ve Kurt'a av tüfeğiyle ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan Akkış ve Kurt yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.