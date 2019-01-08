(Görüntülü) Adana'da FETÖ operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında muvazzaf ve kadınların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında evlerde aramalar yapılırken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.