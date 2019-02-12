(Görüntülü) Adana'da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2010’daki komiserlik sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 29'u yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı alınan şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 29'u yakalandı. Gözaltı kararı bulunan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan; yine FETÖ soruşturması kapsamında başka Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından hakkında yakalama kararı verilen 20 şüpheliden 19’u gözaltına alındı.