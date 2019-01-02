(Görüntülü) Adana'da 10 araç birbirine girdi: 7 yaralı
ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı....
ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
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