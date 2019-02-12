(Görüntülü) Acı tesadüf; Paraşüt pilotu İlhan öldüğü yerde 4 yıl önce poz vermiş (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI Ordu'da yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden Hüseyin İlhan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İlhan'ın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi'nden alınarak Altınordu ilçesindeki Aziziye Camii (Yalı Camii) avlusuna getirildi. Cenazeye, Hüseyin İlhan'ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ile çok sayıda ilçe sakini katıldı. Paraşüt pilotu Hüseyin İlhan, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güzelyalı Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.