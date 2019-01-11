(Görüntülü) ABD'nin savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 186 metre uzunluğunda ki, USS Fort McHenry (LSD-43) adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara denizine açıldı.





Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) isimli savaş gemisi, geçtiğimiz pazar akşamı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Gemi bugün saat 09.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisine güvenlik nedeniyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinin ön kısmında bulunan uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldü. ABD savaş gemisi saat 10.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan çıkarak Marmara Denizi'ne açıldı.