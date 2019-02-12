(Görüntülü) 9 yaşındaki kız çocuğuna bakkalda cinsel istismarda bulundu

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Fahrettin Ü. (75) oğluna ait bakkal dükkanında kız çocuğu N.T.'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Yalvaç ilçesi Kuyucak köyünde oturan evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Ü., dün yardım için oğlu M.Ü.'ye ait bakkal dükkanına gitti. Fahrettin Ü.'nün bakkalda yalnız olduğu sırada alışveriş için N.T. adlı kız çocuğu geldi. İddiaya göre Fahrettin Ü., çikolata verdiği çocuğu önce elle taciz etti. Ardından da dükkanın kapısını kilitleyip, N.T.'ye cinsel istismarda bulundu. ANNESİNE ANLATTI N.T., eve gidince olayı annesine anlattı. Annesi de hemen jandarmaya haber verdi. Fahrettin Ü., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fahrettin Ü. suçlamaları reddederken, jandarma iş yerindeki güvenlik kamerasına ait kayıtları incelemeye aldı. KÜÇÜK KIZ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI Cinsel saldırı sonrası rahatsızlandığı bildirilen N.T., Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.