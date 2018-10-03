(Görüntülü) 8 işçinin öldüğü maden kazasında aileler davanın sonuçlanmasını istiyor

ZONGULDAK'ta 5 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) ait kömür ocağında 8 madencinin öldüğü kazayla ilgili görülen davada, geçen 15 Mayıs'ta mahkemeye gönderilen ve kazanın kaçınılmazlığından söz edilemeyeceği yönünde bilirkişi raporuna ek görüş istenmesine aileler tepki gösterdi. Eşi maden ocağında ölen Remziye Kadıoğlu, "Raporda kazanın ihmalinden bahsediliyor. Sonra yine bir rapor isteniyor. Bir maden şehidi eşiyim. Benim bir tane oğlum var. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 7 Ocak 2013'te yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen kazada, taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi öldü. Kazanın olduğu dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan ve şu anda TTK Genel Müdürü olan Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 15'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ve ölen maden işçilerinin yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, ODTÜ bilirkişi heyetinin asıl işveren ve taşeronun gerekli önlemleri almadığına, denetim ve kontrollerde özen gösterilmediğine işaret edilerek, kazanın 'kaçınılmazlığından' söz edilemeyeceğini vurguladığı raporunun aslının mahkemeye ulaştığını tutanağa geçti. Sanık olan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun avukatı Mehmet Bekar, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini söyleyerek, "Bilirkişi heyeti içerisinde kaya uzmanı yoktur. Dolayısıyla bilirkişiler tam olarak ehil olmadıkları gibi kaçınılmazlıktan bahsedip tali kusur verilmesi de çelişkilidir" dedi. Sanık avukatlarından Meral Çolak da heyet içinde gazlı ocaklar ve kaya mekaniği konusunda uzman bir kişi olmadığından raporun yeterli olmadığını ifade etti. Ölen maden işçilerinin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz ise raporda alınabilecek tedbirlerle önlenebilecek olaylara ilişkin kaçınılmazlıktan söz edilemeyeceği ve raporda kusur durumları açıkça belirtildiğini söyledi.



EK RAPOR TALEP EDİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, ODTÜ'den gelen rapora karşılık daha önceden mahkemeye gönderdikleri raporda kaçınılmazlık faktörüne değinmeyen Bülent Ecevit Üniversitesi bilirkişi heyetinden bu konuda görüş alınmak üzere ek rapor talep edilmesine karar verdi. Ayrıca dönemin TTK genel müdürü ile yönetim kurulu üyeleri hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmemesi kararı, kazada ölen Muharrem Yapıcı'nın 3 kardeşinin avukatları aracılığıyla başvuruda bulunduğu Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı. Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesi kararının ardından adı geçen yöneticiler hakkında soruşturma açılıp açılmadığı yönünde ve açıldıysa soruşturma evrakının incelenmek üzere talep edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



AİLELER DAVANIN SONUÇLANMASINI İSTİYOR



Ölen işçilerden Köksal Kadıoğlu'nun eşi Remziye Kadıoğlu, artık mahkemenin sonuçlanmasını istediklerini söyledi. Maden şehidi eşleriyle her duruşmaya gittiklerini ancak her defasında yeni bir rapor talep edildiğini söyleyen Remziye Kadıoğlu şöyle dedi:



"Adalete güveniyoruz ama artık sonuçlanmasını istiyoruz. Orada sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Raporda kazanın ihmalinden bahsediliyor. Sonra yine bir rapor isteniyor. Bir maden şehidi eşiyim. Benim bir tane oğlum var. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Mahkemeye gitmememi nasıl olsa erteleneceğini söylüyor. Dışarıdan acı kolay geliyor ama yaşayan bilir bu acıyı."



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