(Görüntülü) 8'inci kattan düşen Hiranur öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken, dengesini kaybederek düşen Hiranur Çiftçi (3) yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam, Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakan Hiranur, bir anda dengesini kaybedince düştü. Küçük kızın zemine düştüğünü gören komşular, anne- babasına haber verdi. Feryat ederek, aşağı inen çift, kızlarının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Hiranur'u ağır yaralı olarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hiranur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hiranur Çiftçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. FOTOĞRAFLI -Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL 8'inci kattan düşen Hiranur öldü Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken, dengesini kaybederek düşen Hiranur Çiftçi (3) yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam, Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakan Hiranur, bir anda dengesini kaybedince düştü. Küçük kızın zemine düştüğünü gören komşular, anne- babasına haber verdi. Feryat ederek, aşağı inen çift, kızlarının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Hiranur'u ağır yaralı olarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hiranur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hiranur Çiftçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.