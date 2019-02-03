(Görüntülü) 7 yıldır haber alınamayan Seher'i öldürdüğü iddia edilen kardeşine gözaltı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, ailesinin 2012 yılından beri haber alamadığı Seher Okusal'ın (27), kardeşi Mevlüt Okusal (30) tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Gözaltına alınan Mevlüt Okusal, emniyetteki ifadesinde; ablasının olay gecesi eve sarhoş geldiğini, bu nedenle tartıştıklarını, tartışma sırasında Seher Okusal'ı ittiğini ve ablasının duvara çarptıktan sonra yere düşerek, öldüğünü söyledi. Mevlüt Okusal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kocaeli'de, 2012 yılından beri haber alınamayan Seher Okusal'ın kızı Sevilay Aha (17), geçen günlerde televizyon programına çıkarak, annesini bulmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı açarak, Sevilay Aha'nın ifadesini aldı. İfadeden yola çıkan ekipler, yaşadığı dönemde Seher Okusal'ı tanıyan herkesin tek tek ifadesine başvurdu. Farklı illerde yaşayan çok sayıda kişinin ifadesinin alınmasının ardından Seher Okusal ile son görüşen kişinin M.N. olduğu öğrenildi. Ayrıca Seher Okusal'ın kaybolduğu gün en son kardeşi Mevlüt Okusal'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki evine gittiği tespit edildi. ESKİ EŞ, ANLATTI Çalışmalar kapsamında Mevlüt Okusal'ın eski eşi M.G.'nin de ifadesine başvuruldu. M.G., ifadesinde; eski eşi Mevlüt Okusal'ın, kendisine ablasını kavga sırasında darbettikten sonra öldürdüğünü ve cesedi siyah çöp torbasına koyarak, ormanlık alana attığını söylediğini kaydetti. OPERASYON DÜZENLENDİ Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonrası Mevlüt Okusal'ın İstanbul Küçükçekmece'de bulunan evine ve M.N.'nin Gebze'deki evine dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Mevlüt Okusal ve babası Hayrettin Okusal ile Seher Okusal'ın son görüştüğü kişi olan M.N. gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne getirildi. Emniyette ifadelerin alınmasının ardından Hayrettin Okusal ve M.N., Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. ABLASININ DÜŞEREK, ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ Mevlüt Okusal'ın, emniyetteki ifadesinde; ablası Seher Okusal'ın olay gecesi eve sarhoş geldiğini, bu nedenle tartıştıklarını, tartışma sırasında ablasını ittiğini ve Seher Okusal'ın duvara çarparak, yere düştükten sonra öldüğünü söylediği öğrenildi. Mevlüt Okusal, daha sonra ablasının cansız bedenini siyah çöp torbasına koyarak, evlerinin arkasındaki derenin kenarına bıraktığını, cesedi burada bir süre kaldıktan sonra olduğu yerden alıp, Gebze Cumaköy Mahallesi'ndeki çalılığa attığını söyledi. Mevlüt Okusal'ın, cesedi attığını söylediği yerde arama yapılacağı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Mevlüt Okusal, adliyeye sevk edildi.