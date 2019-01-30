(Görüntülü) 500 bin euro'ya pazarlık ettikleri 241 parça tarihi eserle yakalandılar

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 241 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin, eserleri 500 bin euro karşılığında satmak için pazarlık yaptığı iddia edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca bazı şüphelilerin Side'de tatil yapan yerli- yabancı turistlere tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine araştırma başlatıldı. Araştırma sonucu A.E. ve B.A.'nın, Side turizm merkezinde tarihi eser satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma timleri, şüphelilerin kullandığı otomobili Antalya- Manavgat D- 400 yolu Taşağıl Mahallesi mevkisinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 70 bronz heykel, 14 heykel parçası, 1 bronz bileklik, gümüş ve bronz 42 sikke, 30 tarihi obje, 84 metal yüzük olmak üzere 241 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin, Side'de satmaya çalıştıkları tarihi eserler için alıcılarla 500 bin euroya pazarlık yaptıkları iddia edildi.