(Görüntülü) 4 astsubay ve mahrem imam itirafçı oldu

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1 astsubay tutuklandı, 4 astsubay ile askeri öğrencilerin sorumlusu mahrem imamı itirafçı olup adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri salı günü sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli İzmir, Çanakkale, Edirne, İstanbul ile Osmaniye'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan 5 astsubay ve askeri öğrencilerin sorumlusu mahrem imamı olduğu öne sürülen 1 sivil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.FETÖ'nün 'Ardışık arama' ve 'Kripto şifreleme' yöntemlerini de kullandıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Astsubay Mustafa T. tutuklandı. Diğer 4 astsubay ile mahrem imam itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.