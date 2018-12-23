(Görüntülü) 3 yıl önceki görüntüden yeri tespit edilen terörist inini jetler yerle bir etti

TUNCELİ ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bulunan mağarada gizlenen, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu PKK ve MLKP’li teröristler, önceki gün Eskişehir ve Malatya’dan havalanan jetler tarafından akıllı mühimmatla vuruldu. Aynı mağarada 'belgesel' adı altında 2015 yılında çekildiği belirtilen ve 2 teröristin, el fenerleriyle yürüdükleri görülen görüntülerden yola çıkan güvenlik güçleri, uzman ekiplerce yapılan teknik çalışma sonucu bu bölgenin konumunu belirledi, krokisini ve iç yerleşim yapısını ortaya çıkardı. Erzincan'dan getirilen yeraltı görüntüleme cihazından elde edilen verilerle, yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda çeşitli bölmelere sahip olan mağarada, yer yer 50 metre derinliğine ulaşan dehlizler bulunduğu belirlendi. Jetlerin 9 noktadan vurduğu mağaraya ulaşılması için iş makineleri yol açma çalışması yaparken, mağarada gizlenen 18- 20 kişilik terörist grubunun öldüğü tahmin ediliyor. Güvenlik güçleri, 2015 yılında 'belgesel' adı altında çekilen ve PKK'lı teröristlerin sözde üst düzey yöneticileri ile örgüt mensuplarının dağdaki hayatını konu alıp, röportajlara yer verildiği videodaki mağaranın, Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi'nde bulunduğunu tespit etti. 2 teröristin, el fenerleriyle yürüdükleri de görülen bu görüntülerden yola çıkan güvenlik güçleri, uzman ekiplerce yapılan teknik çalışma sonucu mağaranın konumunu belirledi, krokisini ve iç yerleşim yapısını saptadı. Yoğunçam köyü kırsalında olduğu belirlenen mağarada gizlenen, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu PKK ve MLKP'li terörist grubuna yönelik 13 Aralık'ta operasyon başlatıldı. 2015'te çekilen görüntülerle, Erzincan'dan getirilen yeraltı görüntüleme cihazından elde edilen verilerle, yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda çeşitli bölmelere sahip oldan mağarada, yer yer 50 metre derinliğine ulaşan dehlizler bulunduğu belirlendi. 4 JET, 9 AKILLI BOMBA ATTI Çevresi, takviye birliklerle karadan ve havadan kuşatılan, katlı ve yaklaşık 1 kilometrekarelik alana sahip mağaranın, önce girişi patlayıcıyla imha edildi, ardından güvenlik güçlerince kurulan ses sistemiyle teröristlere Türkçe, Kürtçe ve Zazaca, 'Teslim ol' çağrısında bulunuldu. Ancak teröristlerin iki kez kurulan ses sistemine ateş açıp, tahrip etmesinin ardından cuma günü Eskişehir ve Malatya'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 jet, mağara ve çevresini, sığınak imha edici özellikteki akıllı mühimmatla 9 atım yaparak vurdu. 18- 20 TERÖRİSTİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR Güvenlik birimlerinin 10 gün boyunca mağara içerisinde ses sistemi ve çeşitli teknik araçlarla yaptıkları dinleme sonucunda, 18- 20 kişilik terörist grubunun öldüğü tahmin ediliyor. Sarp ve engebeli bölgede bulunan mağaraya iş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı. Mağaraya ulaşılmasının ardından, etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetlerinin çıkarılıp, kimlik tespiti yapılacağı ifade edildi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel de beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte operasyon bölgesini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Sonel, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik edip, onlarla çay içti. ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER Güvenlik güçleri, videoda yer alan HDP İl Eş Başkanı Ömer Önen'in de kuzeni olan 'Helin Faraşin' kod adlı Gülistan Önen’i, teröristlerin barındığı mağaranın bulunduğu bölgede Ekim 2015'te düzenledikleri operasyonda öldürerek etkisiz hale getirmişti. Yine videoda röportaj yapan teröristlerden olan, PKK'nın Türkiye'deki sözde 1 numaralı ismi olduğu öne sürülen ve İçişleri Bakanlığı'nca 4 milyon lira ödülle ‘kırmızı’ kategoride aranan 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban da Ağustos 2018'de operasyonda öldürülmüştü. Videoda yer alan bir başka terörist olan ve aynı zamanda Tunceli'nin Ovacık İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden ve CHP Tunceli 24'üncü dönem Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçıran 'Azad Cüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu da Ağustos 2017'de Tunceli'den gittiği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaralı olarak yakalanıp, tutuklanmıştı.

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