(Görüntülü) 3 gündür haber alınamayan genç, aranıyor

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 3 gün önce evden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Semih Mutlu'yu (29) arama çalışmaları sürüyor. ​​İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Semih Mutlu, Cuma günü akşam saatlerinde evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mutlu'nun ailesi, polise başvurdu. Cumartesi ve Pazar günü ilçede aranan Semih Mutlu için bugün de ormanlık alanda çalışma başlatıldı. Polis ve AFAD ekiplerinin, Huzur Mahallesi'nin çevresindeki ormanlık alanlarda yaptığı çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

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