(Görüntülü) 18 yaşındaki Tuğçe'yi, babası uyurken tüfekle öldürdü (Yeniden)

TUĞÇE'NİN 'BABA' PAYLAŞIMI: BABA ÜZER Mİ EVLADINI Adana'nın Kozan ilçesinde babası Kadir Tatar tarafından uyurken öldürülen Tuğçe Tatar'ın babasına Facebook adresinden yaptığı paylaşımlarla serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Tuğçe Tatar'ın 21 Ocak'ta yaptığı 2 paylaşım şöyle; "Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. Ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz.", "Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı.??"