(Görüntülü) 18 gün sonra okulların yeniden açıldığı Karlıova'da eğitime yine ara verildi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 18 gündür tatil olan, dün yeniden eğitime başlanan okullar, bugün yeniden tatil edildi. ​Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 Aralık Perşembe günü okullar tatil edildi. Aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim, yapılamadı. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede, 18 gün sonra, dün yeniden öğrenciler ders başı yaptı. Ancak kar yeniden bastırınca, okullarda eğitime bugün de ara verildi.

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