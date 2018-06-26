(Görüntülü) 17 yaşındaki Sedanur, 17 gündür kayıp

ERZURUM'da 10 Haziran'dan beri haber alınamayan Sedanur Çelik'in (17) ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kızının bulunmasını isteyen Zeynep Çelik, "Bu acıya yüreğimiz dayanmıyor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın" dedi.Merkez Palandöken ilçesi Yenişehir Semti'nde oturan Zeynep (42)- Memduh Çelik (49) çiftinin 4 çocuğundan biri olan Sedanur, 10 Haziran günü kursa gitmek için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen açık lise öğrencisi Sedanur'un ailesi, kendi imkanları ile kızlarını aradı, ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, polise başvurdu.Sedanur'un gözü yaşlı annesi Zeynep Çelik, kızını gören ya da yerini bilenlerin en yakın karakola müracaat etmesini istedi. Kızı Sedanur'un her gün saat 08.00'de resim kursuna gittiğini ifade eden anne Zeynep Çelik, "Ramazan ayıydı. Bizler uyuyorduk. Sedanur kursa gitmek için evden çıkmış. Bir daha kendisinden haber alamadık. Gitmediğim, yardım istemediğim kimse kalmadı, ama kızıma ulaşamadık. Hayatından endişe ediyorum. Kaçtı mı, kaçırıldı mı, onu da bilmiyoruz. Bu acıya yüreğimiz dayanmıyor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan kızımın bulunması için yardım bekliyorum" dedi.​Kızının kaybolmasından sonra hastalığa yakalandığını söyelen anne Zeynep Çelik, "Kızım aklıma gelip üzüldüğümde bayılmalar başladı. Sinir sistemim altüst oldu. 22 yaşında bir oğlum var. Sedanur ve Edanur ikiz kızlarım. En küçük kızım Elanur da 8 yaşında. Kızım Sedanur'un yerini bilen veya onu gören varsa insanlık adına en yakın karakola bildirsin" dedi.Hakkı, Hasan ve Hüseyin Bayrak kardeşler de aralıksız yeğenleri Sedanur'u arıyor. Bayrak kardeşler, gelen her ihbarı değerlendirdiklerini, bugüne kadar 10 bin kilometreye yakın yol yaptıklarını söyledi.Yeğeninin hayatından endişe ettiklerini söyleyen Hüseyin Bayrak, "10 Haziran'dan sonra hayatımız kâbus oldu. Sosyal medyadan yeğenimin fotoğraflarını paylaştık. Gelen en küçük bir ihbarı değerlendirmek istedik ve bugüne kadar yaklaşık 10 bin kilometre yol yaptık. Ama en küçük bir ipucu bulamadık. Emniyet güçleri bizlere sadece yeğenimizin herhangi yolculuk sırasında kimlik kontrolüne takılır ya da cep telefonunu açtığı zaman sinyal alındığında yardım edebileceğini söylüyor. Bu şekilde ona ulaşmak iskânsız gibi görünüyor. Çünkü ben kendisini bulmak için kilometrelerce yol yaptım bana kimse kimlik sormadı" diye konuştu.