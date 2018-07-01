Mehmet AKIN/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, U.D. (13), kullandığı motosikletle yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kübra Durukan'a (6) çarptı. Kazada yaralanan 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Hükümet Konağı önündeki caddede meydana geldi. U.D.'nin kullandığı 07 TEU 48 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kübra Durukan'a çarptı. Kazada devrilen motosikletten düşen U.D. ile Hatice Kübra Durukan yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu yaralı çocukları ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
(Görüntülü) 13 yaşındaki motosikletli ile çarptığı çocuk yaralandı
Mehmet AKIN/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, U.D. (13), kullandığı motosikletle yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kübra Durukan'a (6) çarptı. Kazada yaralanan 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 15.30...
Mehmet AKIN/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, U.D. (13), kullandığı motosikletle yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kübra Durukan'a (6) çarptı. Kazada yaralanan 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.