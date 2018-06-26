(Görüntülü) 11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı (2)

HAYATINI KAYBETTİ Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Ömer Asaf Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na...