(Görüntülü) (1 aktüel yangını ilk anları) KABATAŞ ERKEK LİSESİ BAHÇESİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

(Görüntülü) (1 aktüel yangını ilk anları) KABATAŞ ERKEK LİSESİ BAHÇESİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

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