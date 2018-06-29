(Görüntü) Otomobilde sıkışan yaralıları CANKUR kurtardı

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.



Kaza, Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Nazım Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Nazım Özdemir ve yan koltuğundaki Recep Özer otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.