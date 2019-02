Gölcük Gölü'nde at ölüsü bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Gölü'nde, telef olmuş at bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şubesi yetkililerinin sudan çıkardığı at, götürüldüğü yerde gömüldü.

Isparta'da günübirlik dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarının karşılandığı Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Gölcük Gölü'ne gelenler, dün, suda telef olmuş at olduğunu gördü. Atı fark edenler, hemen görevlilere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şubesi'ne bağlı yetkililer, göle gelerek, suyun içindeki atı çıkardı. Neden telef olduğu bilinmeyen at, olay yerinden alınıp, götürüldüğü yerde gömüldü.

FOTOĞRAFLI