Gölbaşı’nda 7 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 7 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle Akçabel, Aktoprak, Meydan, Hamzalar, Çataltepe-Miçolar mezrası, Hacılar ve Yaylacık köyleri ile ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yüksek rakımlı köylerde yarım metreyi aştığı, ekiplerin yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



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