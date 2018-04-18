Gölbaşı'nda uyuşturucuya 5 gözaltı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, uyuşturucu kullandıkları belirlenen 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Kurugeçit Mahallesi göl karşısındaki park halinde bir araç içerinde bulunan M.Ç. ve Ö.S. isimli şahıslar ile Mimar Sinan Mahallesinde bir inşaatta bulunan Y.G., B.A. ve H.G.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.