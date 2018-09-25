Gölbaşı'nda otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı-Elbistan karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Yıldırım yönetimindeki 46 P 4159 plakalı otomobil ile Süleyman Şahin’in kullandığı 06 BS 8052 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan; Hüseyin Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Hatice Yıldırım ve Besey Çolak yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan Yusuf Yıldırım, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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