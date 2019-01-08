TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'da, gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla atölyede yapılan ders sırasında, öğretmeni Cengizhan Özlü'yü bacağından vurarak, yaralayan 11'inci sınıf öğrencisi M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gitar kutusunda okula soktuğu tabancayla öğretmenini bacağından vurdu (2)
TUTUKLANDI Afyonkarahisar'da, gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla atölyede yapılan ders sırasında, öğretmeni Cengizhan Özlü'yü bacağından vurarak, yaralayan 11'inci sınıf öğrencisi M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye...
TUTUKLANDI
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