(Geniş haber) - İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga: 3 yaralı

Hasan YILDIRIM - Özden ATİK - Taner YENER/İSTANBUL, () İSTANBUL Adalet Sarayı önünde iki ailenin kavgasında kan aktı.  Dava sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya gelen aile üyelerinden 3 kişi yaralandı.  Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına...

(Geniş haber) - İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga: 3 yaralı

Hasan YILDIRIM - Özden ATİK - Taner YENER/İSTANBUL, () İSTANBUL Adalet Sarayı önünde iki ailenin kavgasında kan aktı.  Dava sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya gelen aile üyelerinden 3 kişi yaralandı.  Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davası olan iki aile, duruşma sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya geldi. Kavgaya tutuşan iki aile üyesinden 3 kişi bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.  Kavgaya karışan 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

 

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