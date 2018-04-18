Genç kıza alt geçitte cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), () - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde alt geçitte yürüyen 21 yaşındaki kızın yanından bisikletle geçerken, elle tacizde bulunduğu öne sürülen V.K., tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Arifiye Hanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alt geçitte yürüyen genç kız, iddiaya göre bu sırada alt geçitten bisikletle geçen V.K.'nin elle tacizine uğradı. Şüpheli , bisikletle kaçarak kayıplara karıştı. Genç kız, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, civarda bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin kimliğini tespit etti. V.K. olaydan birkaç saat sonra Arifiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. V.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. V.K. 'cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.