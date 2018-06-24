Gelin ve damatlıkla oy kullandılar

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde Necibe- Mürsel Çay çifti, gelin arabısyla geldikleri okulda, gelinlik ve damatlıkla oylarını kullandı.

​Hilal Kent semtindeki 125'inci ilk ve ortaokuluna gelin arabasıyla gelen Necibe- Mürsel Çay çifti, oylarını 1110 nolu sandıkta kullandı. Bu sırada sıra bekleyen vatandaşlar, genç çifti kutladı.

Damat Mürsel Çay, "İstanbul'da polis memuruyum. Düğünümüz için Erzurum'a geldik. Kullandığımız oy vatana, millete hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

Gelin Necibe Dilara Çay ise "Düğün öncesi vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için sandık başına geldik. Bizim için unutulmaz bir gün oldu. Akşamda düğünümüz olacak" dedi.



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