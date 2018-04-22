Geldiği polis merkezinde arandığı ortaya çıkınca, gözaltına alınıp tutuklandı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, geldiği polis merkezinde arandığı ortaya çıkınca gözaltına alınan ismi açıklanmayan kişi, tutuklandı.

Şemdinli ilçesi'nde 3 gün önce Şehit Mustafa Darendelioğlu Polis Merkezi'ne gelen bir kişinin yapılan kimlik kontrolünde, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.











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