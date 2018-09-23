Gece kulübü önündeki kavgaya 3 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki gece kulübü önünde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, Geçen Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi 1649 Sokak'ta meydana geldi. Bir gece kulübü çıkışında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdulbaki Acar (29), İsmail Akkaya (44), Yücel Yağcı (41) ve Yusuf Özel yaralandı. Kavganın ardından 35 FS 493 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışan Acar, yaklaşık 100 metre ileride kaza yaptı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yücel Yağcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası çevredeki ve eğlence mekanındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si savcılık ifadesinden sonra, yaşı 18'den küçük olan bir şüpheli ise ev hapsi şartıyla serbest kaldı.



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