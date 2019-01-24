GAZİANTEP'te, 3 kişinin bıçak ve silahla yaralandığı iki ayrı olaya karıştığı iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden B.K., tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde 1 kişinin bıçakla yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla M.B., E.Ö., M.A.M.O., M.M., İ.E., O.H. ve A.Ö., M.B. ve O.H.'yi gözaltına aldı. Saçaklı Mahallesi'nde 2 kişinin tabanca ile yaralanması olayıyla da ilgili B.K., U.R.E., H.Ç. ve R.D. yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında 2 tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Gaziantep'te 3 kişinin yaralandığı iki ayrı olayda 13 kişiye gözaltı
GAZİANTEP'te, 3 kişinin bıçak ve silahla yaralandığı iki ayrı olaya karıştığı iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden B.K., tutuklandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde 1 kişinin...
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