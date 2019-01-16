Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Hoşgör Mahallesi'ndeki iki adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 7 kişi gözaltına alınırken; esrar, eroin, metamfetamin, 1 tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, N.A. ile B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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