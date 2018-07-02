Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama

GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan otomobilde 1 kilo 570 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eski Nizip karayolu üzerinde durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 1 kilo 570 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan ekipler, otomobilde bulunan H.G., A.K., Z.K., B.G. ve E.K. isimli 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan E.K. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

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