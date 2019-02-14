Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler dedektör köpek ile yaptıkları aramada 3 kilo metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

Uyuşturucu ve paraya el koyan ekipler, evdeki 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



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