Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı

GAZİANTEP’te, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Nurdağı karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Yamaçoba Mahallesi yönüne dönmeye çalışan Veli Sadıç yönetimindeki 27 PBG 01 plakalı kamyonet ile karşıdan gelen Hasan Kurt yönetimindeki 27 ANT 15 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmayla kamyonet devrilirken, kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Mustafa Polatcan yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, kentteki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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