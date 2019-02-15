Gaziantep'te 'terör' operasyonu: 9 gözaltı

GAZİANTEP’te, polisin terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve Bomba İmha Uzmanları tarafından, kent merkezi ve Araban’da, PKK/KCK terör örgütü elebaşının yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü olması nedeniyle provokatif eylem gerçekleştirebileceği değerlendirilen, örgüt adına faaliyetlerde bulunan ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda PKK/KCK terör örgütü içerikli doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuksuz yargılanmak üzere, 8’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI