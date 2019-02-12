HASAR GÖREN EV KONTROLLÜ YIKILDI
Gaziantep'te doğal gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı patlamada bir evin büyük bir kısmı da yıkıldı. Hasar gören ev ile yanındaki 2 ev risk taşıdığı için belediye ekipleri tarafından boşaltıldıktan sonra kontrollü olarak yıkıldı.
Öte yandan gaz dağıtım şirketi ve itfaiyenin patlamaya neden oln gaz kaçağı ile ilgili araştırmasının devam ettiği bildirildi.
Gaziantep'te peş peşe 2 patlama: 5 yaralı (3)
HASAR GÖREN EV KONTROLLÜ YIKILDI Gaziantep'te doğal gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı patlamada bir evin büyük bir kısmı da yıkıldı. Hasar gören ev ile yanındaki 2 ev risk taşıdığı için belediye ekipleri...
HASAR GÖREN EV KONTROLLÜ YIKILDI
YORUM EKLE