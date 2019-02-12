Gaziantep'te peş peşe 2 patlama: 5 yaralı (3)

HASAR GÖREN EV KONTROLLÜ YIKILDI

Gaziantep'te doğal gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı patlamada bir evin büyük bir kısmı da yıkıldı. Hasar gören ev ile yanındaki 2 ev risk taşıdığı için belediye ekipleri tarafından boşaltıldıktan sonra kontrollü olarak yıkıldı.

Öte yandan gaz dağıtım şirketi ve itfaiyenin patlamaya neden oln gaz kaçağı ile ilgili araştırmasının devam ettiği bildirildi.