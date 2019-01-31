Gaziantep'te kumar operasyonu: 17 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenlenen işyerinde 7'si kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir işyerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda ihbarın doğru olduğu belirlendi. Polis, savcılık kararıyla Mücahitler Mahallesi'ndeki işyerine baskın düzenledi. Baskında kamur oynayan ve oynatan 7'si kadın 17 kişi gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 13 adet fişek, 4 adet poker masası, 2 bin 300 adet çeşitli sayılarda ve renklerde pul, çok sayıda oyun kartı, 10 adet zar atmaya yarayan godik, 15 adet godik zarı, 1 adet pos cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayarı, 2 adet tablet ile çeşitli isimler adına düzenlenmiş ve üzerlerinde rakamlar olan karalama kâğıtları ile 55 bin 125 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'üne 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası kesilirken, işyeri sahibi 3 kişi hakkında ise; 'Kumar oynamak için imkan ve yer sağlama', '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na Muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.

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