TUTUKLANDILAR
Gaziantep'te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasıyla gözaltına alınan kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Mahsuni Sarıkaya, yanında çalışan S.G. ve H.T., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasına 3 gözaltı (2)
TUTUKLANDILAR Gaziantep'te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasıyla gözaltına alınan kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Mahsuni Sarıkaya, yanında çalışan S.G. ve H.T., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
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